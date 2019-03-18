قتيل وإصابات في عملية إطلاق نار في مدينة أوتريخت الهولندية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام هولندية، اليوم الاثنين، أن مسلحاً فتح النار داخل محطة ترام في مدينة أوتريخت، مما أدّى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
ووفق قناة (الجزيرة)، فإن الشرطة الهولندية، فرضت طوقاً حول المحطة بعد عملية إطلاق النار.
أفادت وسائل إعلام هولندية، اليوم الاثنين، أن مسلحاً فتح النار داخل محطة ترام في مدينة أوتريخت، مما أدّى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
ووفق قناة (الجزيرة)، فإن الشرطة الهولندية، فرضت طوقاً حول المحطة بعد عملية إطلاق النار.
وكشفت أنباء أولية عن مقتل شخص، وإصابة تسعة أشخاص، فيما فرّ المشتبه به بإطلاق النار.
يتبع..
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