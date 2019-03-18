"دنيا الوطن" تستقبل وفداً من دائرة شؤون اللاجئين

استقبلت "دنيا الوطن"، اليوم الاثنين، وفداً من دائرة شؤون اللاجئين في قطاع غزة، وذلك في إطار زيارة تكريمية نفذتها الدائرة.





وضم الوفد، رامي المدهون، مدير الإعلام، وموسى أبو هولي، رئيس الإعلام، ونبيهة الحافي، مدير الدائرة، وخليل الطويل، مدير العلاقات الدولية، ومحمد كرسوع، المدير المالي والإداري.





وكان في استقبال الوفد، المدير العام عبد الله عيسى، ونائب المدير العام محمد عبد الله عيسى، والمدير المالي والإداري مأمون أبو شعبان، والمساعد التنفيذي حنين حمدونة، والمساعد الإداري آلاء النمر.





وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك، حيث أثنى الوفد على أداء "دنيا الوطن" ودورها في الإعلام الفلسطيني، مؤكدين على أهمية مسيرات النكبة، المنوي تنظيمها خلال العام الجاري.





بدورها، رحبت "دنيا الوطن" بالوفد الزائر، وأكدت على أهمية توسيع سبل التعاون بين الجانبين.

رام الله - دنيا الوطن