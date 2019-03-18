الجيش الإسرائيلي يتراجع عن رواية اغتيال منفذ عملية (آريئيل) ويزعم اعتقال مساعده

أعلن الجيش الإسرائيلي تراجعه عن رواية قتل منفذ عملية (آريئيل)، وزعم أنه اعتقل مساعده في منطقة بروقين.





وأسفرت العملية عن مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة عدد آخر بجراح خطيرة، فيما شنت قوات الاحتلال منذ صباح أمس واليوم، حملة مداهمات في شمال الضفة، بحثاً عن المنفذ.

وكان موقع (0404) الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أكد أنه تم اغتيال منفذ عملية (آريئيل) التي نفذها فلسطيني أمس الأحد، شمال الضفة الغربية.