قيادي بالشعبية يَرد على دعوة (فتح) للمشاركة بالحكومة المقبلة

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



رد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، على تصريحات القيادي في حركة فتح عبد الله عبد الله، فيما يتعلق بمشاركة الجبهة بالحكومة المقبلة.





وقال الغول، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الجبهة الشعبية، ليست أمام فرصة للمشاركة في الحكومة، فهي منذ تشكل الحكومات بعد اتفاق أوسلو، لم تشارك الجبهة بأي حكومات، متابعاً: "كل الحكومات الفلسطينية، كانت مقيدة باتفاقيات أوسلو".





وأضاف الغول، أن المطلوب تشكيل حكومة وحدة وطنية، توحد مؤسسات السلطة الفلسطينية، وتعمل على تهيئة المناخات لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، تقود إلى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.





وتابع الغول: "لم يكن هناك فيتو على مشاركتنا في الحكومات السابقة؛ لتكون الآن لدينا فرصة للمشاركة في الحكومة المقبلة"، مشدداً على ضرورة البحث الجدي لإنهاء الانقسام.





واستطرد الغول: "ما يجري الآن فرصة للبحث الجدي في إنهاء الانقسام، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وصولاً لمصالحة تعالج الوضع الفلسطيني، وتؤسس لوحدة وطنية تستند للشراكة، وتعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس ديمقراطي".





وأكمل: "هذه الفرصة التي يمكن أن نكون أمامها جميعاً خلال هذه الفترة، باعتبار ذلك الخلاص لما ترتب عليه الانقسام الفلسطيني.





