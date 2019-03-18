معلقاً على عملية (آريئيل)..غرينبلات: لا شك أن السلطة الفلسطينية ستُكافئ المنفذ

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "ندين الهجوم الوحشي، الذي شنه اليوم، إرهابي فلسطيني، قتل إسرائيلياً واحداً على الأقل، وأصاب آخرين بالقرب من أريئيل"، على حد رأيه.





وأضاف: ترحيب حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين بالعملية يثير الاشمئزاز، ولكن هذا ليس مستغرباً، ولا شك أن السلطة الفلسطينية، ستكافئ الإرهابي بموجب رواتبها مقابل سياسة القتل"، وفق تعبيره.



