معلقاً على عملية (آريئيل)..غرينبلات: لا شك أن السلطة الفلسطينية ستُكافئ المنفذ
رام الله - دنيا الوطن
علّق المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات على العملية التي نفذها فلسطيني في مستوطنة (آريئيل) شمال الضفة الغربية.
وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "ندين الهجوم الوحشي، الذي شنه اليوم، إرهابي فلسطيني، قتل إسرائيلياً واحداً على الأقل، وأصاب آخرين بالقرب من أريئيل"، على حد رأيه.
وأضاف: ترحيب حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين بالعملية يثير الاشمئزاز، ولكن هذا ليس مستغرباً، ولا شك أن السلطة الفلسطينية، ستكافئ الإرهابي بموجب رواتبها مقابل سياسة القتل"، وفق تعبيره.
وتابع غرينبلات: "أنا أصلي من أجل عائلات الضحايا، والتعافي السريع للجرحى".
وكان إسرائيليان قُتلا، إثر عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني، عند مدخل مستوطنة (آريئيل) شمال الضفة الغربية، فيما تواصل قوات الاحتلال عملية البحث عن المنفذ.
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