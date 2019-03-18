هيئة مسيرات العودة تؤكد استمرار الحراك البحري غداً الثلاثاء في (زيكيم)





وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، قررت إلغاء مسيرات العودة، التي كانت مقررة يوم الجمعة الماضي، بسبب الوضع الأمني والتصعيد الإسرائيلي فجر الخميس الماضي، وأيضاً استعداداً للتحضير لمليونية الأرض والعودة في الثلاثين من آذار/ مارس الجاري.



رام الله - دنيا الوطنأكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، استمرار الحراك البحري عند شاطئ (زيكيم) هربيا، شمال غرب قطاع غزة.وأضافت، أن الحراك البحري، سينطلق غداً الثلاثاء، الساعة الثالثة عصراً، في مخيم (هربيا) البحري، عند شاطئ (زيكيم) شمال غرب القطاع.