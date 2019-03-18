مجلس حقوق الإنسان يلتئم لمناقشة البند السابع المتعلق بالأراضي الفلسطينية



وأوضح خريشة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين: أن عدة تقارير ستقدم خلال الجلسة، أولها تقرير المقرر الخاص بأرض دولة فلسطين مايكل لينك الخاص بانتهاكات الاحتلال واعتداءاته بحق شعبنا، إضافة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تم ابتعاثها العام الماضي إلى غزة، وثلاثة تقارير تقدمها المفوضية السامية ميشلين باشلي، حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والاستيطان، وموضوع طرح قائمة أسماء الشركات التي تتعامل مع المستوطنات.



وتوقع خروج هذه الدورة بعدة توصيات واستنتاجات أهمها: نقل ما يقوم به الاحتلال من قتل للمدنيين والأطفال والمحميين بالقانون وغيرها من جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية إلى محكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق.





وأعرب خريشة عن أمله بأن يتجاوب المجتمع الدولي في ردع إسرائيل، وإجبارها على إيقاف اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق شعبنا، كي لا تمتد هذه الانتهاكات إلى كل أنحاء العالم.



وأضاف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن إسرائيليين وعدداً من أعضاء البرلمان الأوروبي، إضافة إلى

السفير الأمريكي في ألمانيا، سينظمون وقفة احتجاجية أمام مكتب حقوق الإنسان، ومبنى الأمم المتحدة، للتنديد بقرارات المجلس المناهضة لإسرائيل.

رام الله - دنيا الوطنقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، إبراهيم خريشة: إن دورة لمجلس حقوق الإنسان، ستعقد اليوم لمناقشة البند السابع المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.