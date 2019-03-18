هيئة شؤون الأسرى تُوجه رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان حول معاناتهم

رام الله - دنيا الوطنوجّه المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المنعقدة اليوم في جنيف، بضرورة اتخاذ خطوات، وإجراءات عملية للجم سياسة الاحتلال، وانتهاكاتها بحق الأسرى.وقال عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين: إن سلطات الاحتلال، تواصل تنكيلها بالأسرى في سجون الاحتلال، لاسيما (سجن النقب الصحراوي) خاصة بعد تركيب أجهزة تشويش، تؤثر سلباً على الأسرى، ومن شأنها أنتسبب لهم أوراماً سرطانية.وأشار إلى تفاقم الحالة الصحية للأسرى سامي أبو دياك، ورجائي عبد القادر، ومعتز عبيدو.وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أفادت اليوم الاثنين، أن إدارة (سجن ريمون) الإسرائيلي، قامت صباحاً بنقل جميع الأسرى القابعين في قسم رقم (1) بالسجن، إلى قسم رقم (7) بعد تركيب أجهزة تشويش داخل القسم.