التعليم بغزة تُعلن نتائج مسابقة رواد الإنجاز 2 الخاصة بالدروس التعليمية المصورة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، نتائج مسابقة رواد الإنجاز 2 الخاصة بالدروس التعليمية المصورة.



يذكر، أن مسابقة رواد الإنجاز مسابقة شهرية، تتم من خلال دخول طلبة الثانوية العامة لموقع روافد التعليمي التابع للوزارة بغزة، والإجابة عن الأسئلة الموجودة أسفل الدروس التعليمية المصورة، و من يفوز بالمسابقة من الطلبة، يُمنح جائزة جهاز تابلت.



وقال وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت، لدى إجراء قرعة الفائزين: قام بالتسجيل في المسابقة بنسختها الثانية 5959 طالباً وطالبة منهم 5836 من غزة و123 من الضفة، وتقدم للمسابقة وأجاب عليها 1468 طالباً وطالبة منهم 1424 من غزة و44 من الضفة.



ولفت ثابت إلى أن أكثر مديرية قامت بالمشاركة هي مديرية الوسطى، وأكثر مدرسة مشاركة هي مدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات، موضحاً أن 35 طالباً وطالبة، حصلوا على العلامة الكاملة.



وقدّم ثابت الشكر والتقدير لجميع المدارس والمديريات المشاركة في غزة والضفة، مؤكداً أن المسابقة خطوة مهمة نحو الاهتمام بالدروس التعليمية المصورة، هذا المشروع النوعي الذي أنجزته الوزارة بغزة بهدف زيادة التحصيل العلمي للطلبة، وتوفير مواد مساندة لهم للرقي والتقدم العلمي، ضمن استثمار التكنولوجيا في التعليم.



وخلال اللقاء أجريت عمليات سحب القرعة واختيار الطلبة الفائزين وهم:



إيمان محمد أبو هلال، مدرسة الهدى الثانوية للبنات- مديرية غرب غزة.



تقوى يوسف أبو شميس، مدرسة مدرسة ممدوح صيدم الثانوية- مديرية الوسطى.



سجى عماد شاهين، مدرسة طبريا الثانوية للبنات- مديرية خانيونس.



سالم أيمن أبو سويرح ، مدرسة خالد بن الوليد الثانوية- مديرية الوسطى.



هدى هيثم البورنو، مدرسة هاشم عطا الشوا- مديرية شرق غزة.



سجود محمود مقداد، مدرسة شهداء الشاطيء الثانوية للبنات- مديرية غرب غزة.



هلا أدهم أبو حسنين، مدرسة ممدوح صيدم الثانوية- مديرية الوسطى.



ضحى خالد قشطة، مدرسة القدس الثانوية- مديرية رفح.



أسامة يوسف مخيمر، مدرسة ممدوح صيدم الثانوية- مديرية الوسطى.



أحمد رفيق أبو عودة، مدرسة أحمد الشقيري الثانوية- مديرية شمال غزة.

رام الله - دنيا الوطن-سامي جاد الله