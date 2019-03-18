إدراة سجن ريمون تنقل أسرى قسم 1 إلى 7 بعد تركيب أجهزة تشويش

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أن إدارة (سجن ريمون) الإسرائيلي، قامت صباحاً بنقل جميع الأسرى القابعين في قسم رقم (1) بالسجن، إلى قسم رقم (7) بعد تركيب أجهزة تشويش داخل القسم.وقالت الهيئة: أن حالة من التوتر والاستفزاز، تسود صفوف الأسرى في السجن، بعد عملية النقل، وتركيب أجهزة التشويش داخل القسم 7.وأضافت، أن إدارة سجون الاحتلال، عمدت منذ مطلع العام الجاري إلى تركيب أجهزة تشويش في سجون (النقب، وريمون، وعوفر) بناء على توصيات ما تسمى "بلجنة أردان" لتضييق الخناق على المعتقلين، ما تسبب بحالة من الضغط والتوتر في صفوف الحركة الأسيرة، كونها تسبب للأسرى أوجاعاً في الرأس، وقد تتسبب بأمراض مزمنة وخطيرة على المدى البعيد.