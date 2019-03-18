قوات الاحتلال تهدم بناية ومنزلاً قيد الإنشاء في وادي عارة

هدمت آليات وجرافات الاحتلال، بناية تحوي 5 وحدات سكنية، ومنزلاً قيد الإنشاء، بذريعة البناء دون ترخيص في قرية خور صقر بين بلدتي عرعرة، وعين السهلة، بمنطقة وادي عارة صباح اليوم، الاثنين.





وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في منطقة وادي عارة، أحمد ملحم، إن " قوات الهدم قامت، صباح اليوم، بهدم مبنى يشمل خمسة بيوت، كذلك قامت بهدم مبنى قيد الإنشاء، وجدار قيد الإنشاء".





وأكد أن "العشرات من أهالي خور صقر وعرعرة وعارة، تجمهروا بالقرب من مكان الهدم ومنعتهم الشرطة من الاقتراب".





وسادت أجواء من الغضب بين أهالي المنطقة في أعقاب استمرار عمليات هدم المنازل المتكررة، التي تنفذ في منطقة وادي عارة والمجتمع العربي.





وذكر عدد من الأهالي في منطقة وادي عارة ، في وقت سابق من صباح اليوم، أن جرافات وآليات الهدم، ترافقها قوات معززة من شرطة الاحتلال، شوهدت في طريقها لهدم منازل في المنطقة.

رام الله - دنيا الوطن