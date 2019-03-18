مستوطنون ينصبون بيوتاً متنقلة شرق قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: إن مستوطنين نصبوا عدداً من البيوت المتنقلة "كرفانات" في الجهة الجنوبية الشرقية لبلدة كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية.ونصب المستوطنون البيوت المتنقلة بالقرب من مستوطنة (قدوميم)، بحماية وانتشار واسع لجنود الاحتلال في المنطقة، وعلى الطريق الواصلة بين نابلس وقلقيلية.