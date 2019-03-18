شاهد: تُركي آل الشيخ "الصغير" في غزة.. لماذا رفض الكاتب تسجيل الاسم؟



وأضاف أبو سمرة: "لا أعلم إذا ما علم تركي آل الشيخ بأنني أطلقت اسمه على ابني، لكن العديد من الصُحف المصرية على رأسها صحيفة (اليوم السابع) وموقع نادي الزمالك، قد نشروا الخبر، وأتمنى أن يعلم".



وأكد أبو سمرة، أنه يتمنى أن يُهاتفه آل الشيخ ويشكره، وقال: "أتمنى ذلك لمنع التعليقات السخيفة التي لا أساس لها من الصحة، بأنه يكره فلسطين".



وكشف أبو سمرة، أنه واجه مشكلة أثناء تسمية ابنه، وأخبره المسؤول عن طباعة شهادة الميلاد بالتوجه إلى وزارة الداخلية، وهذا ماحدث.



وتابع أبو سمرة: "وافقوا على الاسم بشرط إزالة لفظ آل، والاكتفاء بتركي الشيخ، وذلك لأنه يوحي بأنني أنسب الطفل لعائلة الشيخ فعلياً".



وختم أبو سمرة: "رغم سخرية الموظفين، إلا أنني أصريت على رأيي، ولو لم يتم تسميته بهذا الاسم، كنت سأبقيه بلا اسم إلى أن يوافقوا".







وأضاف أبو سمرة: "لا أعلم إذا ما علم تركي آل الشيخ بأنني أطلقت اسمه على ابني، لكن العديد من الصُحف المصرية على رأسها صحيفة (اليوم السابع) وموقع نادي الزمالك، قد نشروا الخبر، وأتمنى أن يعلم".وأكد أبو سمرة، أنه يتمنى أن يُهاتفه آل الشيخ ويشكره، وقال: "أتمنى ذلك لمنع التعليقات السخيفة التي لا أساس لها من الصحة، بأنه يكره فلسطين".وكشف أبو سمرة، أنه واجه مشكلة أثناء تسمية ابنه، وأخبره المسؤول عن طباعة شهادة الميلاد بالتوجه إلى وزارة الداخلية، وهذا ماحدث.وتابع أبو سمرة: "وافقوا على الاسم بشرط إزالة لفظ آل، والاكتفاء بتركي الشيخ، وذلك لأنه يوحي بأنني أنسب الطفل لعائلة الشيخ فعلياً".وختم أبو سمرة: "رغم سخرية الموظفين، إلا أنني أصريت على رأيي، ولو لم يتم تسميته بهذا الاسم، كنت سأبقيه بلا اسم إلى أن يوافقوا".

هذا ما قاله السيد محمد أبو سمرة من غزة، والذي أثار الجدل في الأيام السابقة، حين أطلق على ابنه اسم "تركي آل الشيخ"، في ظاهرة ليست جديدة.يقول أبو سمرة: "تيمناً بإنجازاته، أطلقت على ابني اسم تركي آل الشيخ، لم نر منه إلا كل خير، آخره ما قدمه لجرحى مصر مؤخراً، فهو بطل، كما أن انتمائي الرياضي لنادي الزمالك الذي وقف معه".