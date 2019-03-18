البردويل: رغم التجويع والتطبيع إلا أن الضفة واقفة أمام الاحتلال‎

خاص دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل، أن حركته وقطاع غزة بأكمله، يشعر بالبهجة والفرح، عندما يكون هناك حراك في الضفة، لافتاً إلى أنه يراهن كذلك على أن الضفة تمثل مستقبل الصراع مع إسرائيل.وقال البردويل لـ"دنيا الوطن": رغم التجويع والقمع والقهر والتطبيع والتنسيق إلا أن الضفة، ستظل واقفة أمام هذا الاحتلال، ولن يكون له مستقبل في الضفة الغربية، ونحن نؤمن بذلك ديناً، بأن مستقبل هزيمة الاحتلال في القدس.وأوضح، أن مواطناً أعزل اختطف سلاح ضابط إسرائيلي وقتله، يعطينا صورة للمستقبل القريب، بأن الشعب الفلسطيني ملتف حول المقاومة الفلسطينية، التي تحفظ قضيتنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف.