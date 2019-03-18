جامعة النجاح الوطنية وشركة جروما لأنظمة المساحة يوقعان اتفاقية تفاهم





كما وأعرب النتشة عن شكره لكتاني، لتبرع الشركة بالأجهزة المساحية لمختبر الجغرافيا التطبيقية، والجيومتكس في الجامعة.



ومن جهته، أكد طه، أن لهذه الاتفاقية أهميه كبيرة، وأنها تعطي الفرصه لقسم الجغرافيا التطبيقية والجيومتكس في الجامعة بالإشراف والتقييم الأكاديمي على شبكة أجهزة تحديد المواقع العالمية التي تمتلكها شركة جروما، مما يعزز طرق تدريس علم نظم تحديد المواقع العالمية بشكل عملي، ويثري الخبرات العملية للطلاب في هذا المجال.



ومن جهة أخرى، أكد رافت على الدور الذي ستوفرة هذه الاتفاقية لطلبة الدراسات العليا في الجامعة، والتي ستعطي الطلبة الفرصة لعمل الأبحاث المختلفة، ومراقبة عمل شبكات أجهزة تحديد المواقع العالمية.



وتقدم كتاني، بالشكر الجزيل لإدارة الجامعة، معرباً عن فخره كونه يوقع اتفاقية التفاهم مع جامعة النجاح الوطنية، وعلى الدور الذي سيقوم به قسم الجغرافيا التطبيقية والجيومتكس في الجامعة للاشراف والتقييم الاكاديمي على شبكة أجهزة تحديد المواقع العالميه التي تمتلكها الشبكة، وأن هذا التبرع للجامعة لن يكون الأخير.



رام الله - دنيا الوطنوقعت جامعة النجاح الوطنية وشركة جروما لانظمة المساحة اتفاقية تفاهم، يوم الخميس الموافق 14/03/2019، وقد وقع الاتفاقية الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، قائم بأعمال رئيس الجامعة والسيد مهران كتاني، المدير العام لشركة جروما لأنظمة المساحة، وقد حضر حفل التوقيع الدكتور أحمد طه، رئيس قسم الجغرافيا، والدكتور أحمد رافت غضية، رئيس قسم الدراسات العليا للعلوم الإنسانية، والأستاذ محمد كوبري، مدير دائرة العلاقات العامة، والسيد هارون كتاني والمهندس إيهاب شاهين والسيدة سناء صروان من طاقم الشركة.وأعرب النتشة عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية التي ستخدم كلاً من طلبة البكالوريوس وطلبة الدراسات العليا في الجامعة، مؤكداً حرص إدارة الجامعة من خلال خطتها الاستراتيجية على العمل على تعزيز وتطوير العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة الشركات الرائدة في المجالات العلمية والعملية المختلفة.