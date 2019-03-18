صيدم يفاجئ المستمعين بتقديمه برنامج (ساعة بالإذاعة) عبر أثير منبر الحرية بالخليل

للإحاطة والإجابة بشكل فوري على كافة تساؤلات واستفسارات الجمهور؛ ومتابعتها الحثيثة فيما بعد عبر جهات الاختصاص.



وفي هذا السياق، شكر صيدم إذاعة منبر الحرية وإدارتها وطواقمها على تخصيص هذه الحلقة، وبثها بشكل مباشر، وإتاحة المجال أمام الجمهور للتعرف على ما يجول في خواطرهم من استفسارات وتساؤلات مهمة.



يُشار إلى أن هذه هي المرة الثانية، التي يقدم فيها الوزير بمثل هذه الحلقة الإذاعية بشكل مفاجئ، الأمر الذي يبرهن على اهتمام وحرص الوزير، وكوادر الوزارة بمتابعة الملفات، والقضايا التربوية، عبر المنصات الإعلامية.



رام الله - دنيا الوطنفاجأ وزير التربية والتعليم العالي، د. صبري صيدم المستمعين، صباح اليوم، بتقديمه حلقة من برنامج (ساعة بالإذاعة) الذي يبث عبر إذاعة منبر الحرية في الخليل، والذي تم تخصيصه هذا الصباح، للحديث حول قضايا واستفسارات تهم وتشغل بالالجمهور.وخلال ساعة ونصف أجاب الوزير على الأسئلة والاستفسارات، التي وردت من المواطنين عبر الاتصالات الهاتفية، والرسائل المكتوبة.ورافق صيدم في هذه الحلقة، الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم، م. فواز مجاهد، ومدير عام الإشراف والمتابعة الميدانية، أيوب عليان، ومدير عام النشاطات الطلابية، صادق الخضور، ومدير تربية الخليل، عاطف الجمل، وذلك