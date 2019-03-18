شؤون فلسطينية

الحساينة: تَدفُّق مواد البناء ساهم بإعادة إعمار 95% من المنازل المهدمة كلياً

الحساينة: تَدفُّق مواد البناء ساهم بإعادة إعمار 95% من المنازل المهدمة كلياً
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الأشغال العامة والإسكان، الدكتور مفيد الحساينة: إن استمرار تدفق مواد البناء والإعمار لقطاع غزة، ساهم بإعادة إعمار 95% من المنازل التي تعرضت للهدم الكلي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

جاء ذلك، خلال لقاء الوزير الحساينة مع مجلس إدارة اتحاد المقاولين المنتخب، أكد فيه على أن كمية مواد البناء التي دخلت قطاع غزة عبر نظام ( GRM) الذي تتابعه وزارته بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية و(UNOPS)- بلغ (3.2) مليون طن من مواد البناء، في حين بلغ عدد المستفيدين من هذه المواد أكثر من (160 ألف) مواطن.

وأوضح الوزير الحساينة، أنه تم التنسيق لإدخال مواد البناء للمشاريع الكبرى، التي نفذت في القطاع منها مشاريع البنية التحتية والطرق الرئيسية ومشاريع المدن السكنية ومشاريع القطاع الصحي. 

وأكد الوزير الحساينة على متابعة الوزارة الحثيثة للمشاريع الكبرى، التي تنفذ في قطاع غزة، بالتنسيق مع الجهات المانحة وفقاً للبرتوكولات الموقعة معهم، ضمن مشاريع إعمار وتطوير قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

إدراة سجن ريمون تنقل أسرى قسم 1 إلى 7 بعد تركيب أجهزة تشويش

إدراة سجن ريمون تنقل أسرى قسم 1 إلى 7 بعد تركيب أجهزة تشويش

قوات الاحتلال تهدم بناية ومنزلاً قيد الإنشاء في وادي عارة

قوات الاحتلال تهدم بناية ومنزلاً قيد الإنشاء في وادي عارة

الخارجية تُدين تصريحات السياسيين الإسرائيليين العنصرية ضد شعبنا وحقوقه وقيادته

الخارجية تُدين تصريحات السياسيين الإسرائيليين العنصرية ضد شعبنا وحقوقه وقيادته

مستوطنون ينصبون بيوتاً متنقلة شرق قلقيلية

مستوطنون ينصبون بيوتاً متنقلة شرق قلقيلية

مالية غزة: صرف رواتب برنامج (طموح 2) غداً

مالية غزة: صرف رواتب برنامج (طموح 2) غداً

جمعيات المزارعين: رصدنا انتهاكات ارتكبتها وزارة المالية بحق مزارعين فلسطينيين

جمعيات المزارعين: رصدنا انتهاكات ارتكبتها وزارة المالية بحق مزارعين فلسطينيين

البردويل: رغم التجويع والتطبيع إلا أن الضفة واقفة أمام الاحتلال‎

البردويل: رغم التجويع والتطبيع إلا أن الضفة واقفة أمام الاحتلال‎

جامعة النجاح الوطنية وشركة جروما لأنظمة المساحة يوقعان اتفاقية تفاهم

جامعة النجاح الوطنية وشركة جروما لأنظمة المساحة يوقعان اتفاقية تفاهم

التعليقات

الدنيا حكايات

حرب الداعية الإسلامي الكيالي

حرب الداعية الإسلامي الكيالي

شؤون فلسطينية

إدراة سجن ريمون تنقل أسرى قسم 1 إلى 7 بعد تركيب أجهزة تشويش

إدراة سجن ريمون تنقل أسرى قسم 1 إلى 7 بعد تركيب أجهزة تشويش

قوات الاحتلال تهدم بناية ومنزلاً قيد الإنشاء في وادي عارة

قوات الاحتلال تهدم بناية ومنزلاً قيد الإنشاء في وادي عارة

الخارجية تُدين تصريحات السياسيين الإسرائيليين العنصرية ضد شعبنا وحقوقه وقيادته

الخارجية تُدين تصريحات السياسيين الإسرائيليين العنصرية ضد شعبنا وحقوقه وقيادته

مستوطنون ينصبون بيوتاً متنقلة شرق قلقيلية

مستوطنون ينصبون بيوتاً متنقلة شرق قلقيلية

جامعة النجاح الوطنية وشركة جروما لأنظمة المساحة يوقعان اتفاقية تفاهم

جامعة النجاح الوطنية وشركة جروما لأنظمة المساحة يوقعان اتفاقية تفاهم

عصام يوسف: وفود عربية وأوروبية تضامنية تصل غزة قريباً عبر (معبر رفح)

عصام يوسف: وفود عربية وأوروبية تضامنية تصل غزة قريباً عبر (معبر رفح)

صيدم يفاجئ المستمعين بتقديمه برنامج (ساعة بالإذاعة) عبر أثير منبر الحرية بالخليل

صيدم يفاجئ المستمعين بتقديمه برنامج (ساعة بالإذاعة) عبر أثير منبر الحرية بالخليل

الحساينة: تَدفُّق مواد البناء ساهم بإعادة إعمار 95% من المنازل المهدمة كلياً

الحساينة: تَدفُّق مواد البناء ساهم بإعادة إعمار 95% من المنازل المهدمة كلياً

منوعات

ممثل شهير يقاضي زوجته بسبب تسريبها صوراً فاضحة جداً لهما

ممثل شهير يقاضي زوجته بسبب تسريبها صوراً فاضحة جداً لهما

نسرين طافش ترقص على أنغام الموشحات في &#34;مقامات العشق&#34;

نسرين طافش ترقص على أنغام الموشحات في "مقامات العشق"

أُعدمت رميًا بالرصاص.. قصة &#34;ماتا هاري&#34; فتاة الليل التي أصبحت أشهر جاسوسة في التاريخ

أُعدمت رميًا بالرصاص.. قصة "ماتا هاري" فتاة الليل التي أصبحت أشهر جاسوسة في التاريخ

هل تعلم أن هريثيك روشان كان يعاني صعوبة النطق؟

هل تعلم أن هريثيك روشان كان يعاني صعوبة النطق؟

انتقادات لاذعة لدنيا بطمة بسبب مافعلته بعرس مغربي

انتقادات لاذعة لدنيا بطمة بسبب مافعلته بعرس مغربي

أكثر وسامةً من هاري.. من هو الرجل الثاني في حياة ميغان ماركل؟

أكثر وسامةً من هاري.. من هو الرجل الثاني في حياة ميغان ماركل؟

&#34;حواجب&#34; هالة فاخر تتسبب بمشكلة بين فجر السعيد والمطربة اليمنية أروى

"حواجب" هالة فاخر تتسبب بمشكلة بين فجر السعيد والمطربة اليمنية أروى

شاهد صورة الراقصة المصرية دينا بملابس الإحرام

شاهد صورة الراقصة المصرية دينا بملابس الإحرام

صواريخ غزة تُخيف كيم كارداشيان.. شاهد ماذا فعلت؟

صواريخ غزة تُخيف كيم كارداشيان.. شاهد ماذا فعلت؟

وفاة الممثل جلال عيسى عن عمر يناهز 82 عامًا

وفاة الممثل جلال عيسى عن عمر يناهز 82 عامًا

عربي

الكويت تمنع متظاهرين من الترشح للانتخابات

الكويت تمنع متظاهرين من الترشح للانتخابات

تونس تستعد لتسلم صهر &#34;زين العابدين بن علي&#34;

تونس تستعد لتسلم صهر "زين العابدين بن علي"

شاهد: السيسي يُحرج مُذيعًا بالتلفزيون المصري

شاهد: السيسي يُحرج مُذيعًا بالتلفزيون المصري

اشتباكات بين الجيش العراقي وقوات كردية شمالي البلاد

اشتباكات بين الجيش العراقي وقوات كردية شمالي البلاد