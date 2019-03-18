الحساينة: تَدفُّق مواد البناء ساهم بإعادة إعمار 95% من المنازل المهدمة كلياً

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأشغال العامة والإسكان، الدكتور مفيد الحساينة: إن استمرار تدفق مواد البناء والإعمار لقطاع غزة، ساهم بإعادة إعمار 95% من المنازل التي تعرضت للهدم الكلي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.جاء ذلك، خلال لقاء الوزير الحساينة مع مجلس إدارة اتحاد المقاولين المنتخب، أكد فيه على أن كمية مواد البناء التي دخلت قطاع غزة عبر نظام ( GRM) الذي تتابعه وزارته بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية و(UNOPS)- بلغ (3.2) مليون طن من مواد البناء، في حين بلغ عدد المستفيدين من هذه المواد أكثر من (160 ألف) مواطن.وأوضح الوزير الحساينة، أنه تم التنسيق لإدخال مواد البناء للمشاريع الكبرى، التي نفذت في القطاع منها مشاريع البنية التحتية والطرق الرئيسية ومشاريع المدن السكنية ومشاريع القطاع الصحي.وأكد الوزير الحساينة على متابعة الوزارة الحثيثة للمشاريع الكبرى، التي تنفذ في قطاع غزة، بالتنسيق مع الجهات المانحة وفقاً للبرتوكولات الموقعة معهم، ضمن مشاريع إعمار وتطوير قطاع غزة.