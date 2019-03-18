مقتل حاخام متأثراً بحراحٍ أصيب بها في عملية إطلاق النار في (آريئيل)





وأسفرت العملية، التي يبحث جيش الاحتلال عن منفذها حتى هذه اللحظات، عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر بجراح خطيرة، قبل أن تغلق قوات الاحتلال عدداً من القرى في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.





واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية، منزلاً تدعي بأنه يعود لعائلة منفذ العملية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، مقتل الحاخام أخيعاد ايتنجر، متأثراً بحراحه التي أصيب بها في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (أريئيل) أمس.