شؤون فلسطينية

عريقات: حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الضامن الرئيسي للأمن والاستقرار الدوليين

عريقات: حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الضامن الرئيسي للأمن والاستقرار الدوليين
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات، اليوم، أن حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، الذي بدأ عام 1967 هو الحل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنه على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تغيير نهجها وسياساتها غيرالقانونية، الالتزام باستحقاقاتها السياسية والقانونية بموجب القانون والشرعية الدولية، والاتفاقات الموقعة.

جاء ذلك، خلال لقائه مع السيناتور عن الحزب الديمقراطي السيدة تينا سميث، والوفد المرافق لها، حيث أطلعها عريقات على أخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والإقليمية والدولية، وتطورات الوضع الفلسطيني، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة التي تمارسها سلطة الاحتلال بحق الإنسان والأرض الفلسطينية.

وأكد عريقات على موقف القيادة الفلسطينية بعدم أهلية الإدارة الأمريكية في عملية السلام، وقيامها بعزل نفسها بنفسها عن المنظومة الدولية، وانقلابها على القانون الدولي، مستعرضاً الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الإدارة من جانب واحد، وأثر ذلك على الأمن والاستقرار، ليس في فلسطين وإسرائيل فحسب ، بل وعلى المنطقة والعالم أجمع.  

وقال: " تتهمنا الإدارة الأمريكية أننا نرفض خطتها، ولا أعلم عن أية خطة يتحدثون، من حيث المبدأ لم يعرض علينا أية خطة، ونعم نحن نرفض أية خطة تنتقص من حقوق شعبنا، ولا تعتبر القانون الدولي مرجعية لها، ونرفض جميع الإجراءات والأعمال الأحادية التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية الداعمة للرواية الإسرائيلية، بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلادها إليها، وإسقاط ملفات القدس واللاجئين، ووقف الدعم عن وكالة (أونروا) والمستشفيات والمساعدات الإنسانية، ودعم الاستيطان، وإغلاق بعثة منظمة الحرير في واشنطن وغيرها".

ودعا عريقات السناتور سميث ووفدها المرافق إلى العمل بشكل جماعي لدعم حل الدولتين وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً للقرار الأممي 194، حيث إن غياب حل الدولتين لن ينتج عنه سوى دولة واحدة بنظامين أحدهما نظام (الأبرتهايد) والذي لن يقبل به شعبنا الفلسطيني وسيقاومه.

من جهة أخرى، أشار عريقات إلى والوضع الفلسطيني الداخلي، والجهود المبذولة مع الأسقاء في جمهورية مصر العربية؛ لإنهاء الانقسام، وإعادة اللحمة الوطنية إلى شقي الوطن، كمدخل رئيسي وضروري لإنهاء الاحتلال.

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