من حطّم زجاج مسجد النور لتهريب المصلين؟

رام الله - دنيا الوطنروى الجزائري طارق شنافة، كيف أنقذ حياة المئات من المصلين بمسجد النور في الاعتداء الإرهابي على مسجدي مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، الذي راح ضحيته 50 مصلياً.وأكد شنافة، خلال مقطع فيديو، أنه كان يجلس كالعادة بجوار النافذة في المسجد، وكانت الساعة الواحدة و40 دقيقة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، عندما سمع الرصاصة الأولى.وقال: إنه ظنّ للوهلة الأولى أنها ألعاب نارية، إلا أنه بعد سماع صراخ المصلين، واقتراب صوت الرصاص، أدرك أن الأصوات ناجمة عن إطلاق نار، واقتحام المسجد.وأضاف، أنه سارع إلى تحطيم زجاج النافذة وقفز إلى الخارج وتبعه العديد من المصلين، الذين نجوا من المذبحة، ويقدر عددهم بالمئات، على حد تعبيره.وذكر طارق، وهو أب لطفلين وينحدر من مدينة العامرية بولاية عين تيموشنت الجزائرية، أنه أصيب بكسر على مستوى الكتف، وبجروح خفيفة جراء تناثر شظايا زجاج النوافذ.