شركة الكهرباء تُوضّح سبب انقطاع التيار عن أجزاء واسعة من غزة

خاص دنيا الوطن



أصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، الاثنين، توضحياً حول سبب انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من مدينة غزة.





وقالت الشركة: إن سبب انقطاع التيار عن أجزاء واسعة من مدينة غزة، ناتج عن فصل طارئ لخطوط محطة توليد الكهرباء الموجودة وسط قطاع غزة.





وأوضحت الشركة، أن الفصل الطارئ من خط رقم 6 إلى خط رقم 10، مشيرةً إلى أن الفصل سيستمر لحوالي ساعتين.





وأشارت الشركة، إلى أن ذلك يأتي من أجل إصلاح قاطع رئيسى داخل محطة التحويل، وذلك وفق ما تم إبلاغ الشركة من طرف سلطة الطاقة.