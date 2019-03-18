بعد الـ40 ألف دولار.. مكافأة مدى الحياة لـ"فتى البيضة"

رام الله - دنيا الوطنحصل الفتى الأسترالي الذي رشق سيناتورا أستراليّا من اليمين المتطرف بـ"بيضة"، على مكافأة جديدة، وسط إعجاب عالمي بما قام به في حضرة سياسي حاول أن يبرر هجوم المسجدين في نيوزيلندا.وبحسب ما نقل موقع "مشابل"، فإن ويل كونولي الذي صار يلقب بـ"فتى البيضة"، 17 سنة، نال تذاكر دخول مجانية إلى مهرجانات فنية أعلنت فتح أبوابها له مدى الحياة، بحسب "سكاي نيوز".وأعلن مهرجان "رولنيج لاود" الموسيقي بمدينة ميامي الأميركية، وهو أكبر مهرجان "هيب هوب" في العالم؛ (أعلن) منح تذاكر دائمة للفتى الشجاع.وأعلنت مجموعات موسيقية أخرى مثل "ذا إيميتي أفليكشن" و"فيولنت سوهو" تقديم دعوة مفتوحة للنجم الصغير حتى يحضر الأنشطة الفنية.وكان هجوم دام نفذه شاب أسترالي من اليمين المتطرف على مسجدين في نيوزيلندا أودى بحياة 50 شخصًا إلى جانب العشرات من الجرحى، في أكبر اعتداء من نوعه في البلد الآمن.وأضحى فتى البيضة يتمتع بشعبية جارفة في منصات التواصل الاجتماعي بالعالم بعدما كسر بيضة على رأس السيناتور العنصري، فرايزر أنينج بعد أن أدلى بتصريح مستفز قال فيه إن: "السبب الحقيقي لإراقة الدماء في نيوزيلندا هو برنامج الهجرة الذي سمح للمسلمين بالهجرة إليها".في غضون تزايد عدد متابعي الفتى على "انستجرام" ليصل إلى 400 ألف، فيما تجاوزت التبرعات المالية لصالحه 40 ألف دولار في غضون يومين.وفي وقت سابق، نصح الفتى الناس بعدم رشق الساسة بالبيض لأن من فعل ذلك سيجد عشرات الأشخاص وهم يتصدون له بعنف، وكان يشير إلى قيام عدد من الحاضرين بطرحه أرضًا ريثما تحضر الشرطة.