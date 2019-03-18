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شؤون فلسطينية

المالكي: نُتابع أوضاع ضحايانا في نيوزيلندا مع وصول سفيرنا إلى المدينة

المالكي: نُتابع أوضاع ضحايانا في نيوزيلندا مع وصول سفيرنا إلى المدينة
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، أن السفير الفلسطيني لدى استراليا ونيوزيلندا، عزت عبد الهادي، وصل إلى مدينة كرايستشيرش، حيث وقعت الجريمة العنصرية بحق المصلين المسلمين هناك قبل عدة أيام. 

وتمكن من الوصول بتعليمات مباشرة من وزير الخارجية، د. رياض المالكي، الذي كان قد تلقى بدوره تعليمات الرئيس بالتحرك السريع لمكان الحدث، وتقديم الواجب للعائلات الثكلى وعيادة الجرحى والاهتمام باحتياجات الجالية في مثل هذه الظروف الصعبة. 

وكان وصول السفير، بعد أن فتحت الدولة الأجواء الجوية، وسمحت لرحلات الطيران بالهبوط في مطار المدينة المنكوبة.

 وفور وصوله قام بزيارة المركز الرئيس الذي حددته الدولة لعائلات الضحايا والجالية الإسلامية والمتطوعين، حيث تمكن من الالتقاء بقادة الجالية الفلسطينية والعربية والإسلامية في المدينة.

وأضاف المالكي: أن سعادة السفير عبد الهادي، تمكن من عيادة ثلاثة من الجرحى الفلسطينيين، وغيرهم من الجرحى العرب والمسلمين، كما قام برفقة وفد من الجالية الفلسطينية بزيارة لزوجة الشهيد أسامة أبو كويك من غزة، وقدم لها واجب العزاء باسم الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، كما زار أحد الجرحى بعد خروجه من المستشفى لتهنئته بسلامة الخروج والاطمئنان على أوضاعه، مؤكداً أن السفير سيبقى متواجداً لحين تسليم الجثامين للعائلات ودفنهم، والتأكد من إتمام كل الإجراءات، وتوفير كل الاحتياجات لهم، بتعليمات الرئيس شخصياً.

وأوضح المالكي، أن الحكومة النيوزلندية لا زالت تبحث في جنسيات الضحايا والجرحى، وترفض حتى الآن تسليم الجثث لحين الانتهاء من التأكد النهائي من جنسياتهم وأسمائهم، وكذلك الانتهاء من الفحص الطبي.

وأكد أن السفير سيستمر في كتابة التقارير عن أية تفاصيل جديدة لوزارة الخارجية، والتي بدورها، ستعمل عل تعميم كل هذه المعلومات للجمهور للاطلاع عليها.

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