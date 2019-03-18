انتخاب كحيل نقيباً للمقاولين

رام الله - دنيا الوطنفاز أسامة كحيل، برئاسة مجلس إدارة اتحاد المقاولين في قطاع غزة، في الانتخابات التي جرت صباح اليوم الأحد، لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المقاولين في قطاع غزة للدورة الأولى 2019/2021 حسب القرار لقانون رقم 21 لسنة 2018 بشأن مقاولي الإنشاءات الفلسطيني.وأعلن الدكتور مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان، فوز كحيل بالمنصب، كنقيب للمقاولين بقطاع غزة، ونائباً لرئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في الضفة وغزة، وقدم له التهاني، وتمنى له ولأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين التوفيق في مهمتهم لخدمة المقاولين وقطاع المقاولات.وأعلن محمد الرفاتي، رئيس لجنة الانتخابات المركزية لاتحاد المقاولين في قطاع غزة، فوز ستة أعضاء في مجلس إدارة اتحاد المقاولين في قطاع غزة، وهم: عبد الحكيم إسماعيل، وعبد الناصر أبو عودة، وهاشم سكيك، وسعدي سلامة، وجهاد الفرا، وهاني قاعود .وأشار الرفاتي إلى أن صندوق الاقتراع فتح الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وأغلق الساعة السادسة والنصف مساء، حيث بدأت عملية فرز الأصوات فور الانتهاء من عملية الاقتراع ثم إعلان النتائج، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان ووكيل وزارة الإسكان، المهندس عماد حمادة، والمرشحين ومندوبي المرشحين وشخصيات اعتبارية، تمثل المؤسسات المختلفة والمستشار القانوني والإعلامي للاتحاد.وذكر الرفاتي، أنه قد تقدم 3 مرشحين لمنصب مقعد الرئيس، و17 مرشحاً لمقاعد عضوية مجلس الإدارة الستة، وقد شارك في عملية الانتخاب 285 ناخباً من أصل291 ناخباً من اعضاء الهيئة العامة، استوفوا شروط الانتخاب، والبالغ من بين 407 أعضاء مسجلين في اتحاد المقاولين في قطاع غزة.يشار إلى أن اتحاد المقاولين الفلسطينيين، الذي يضم مئات شركات المقاولات والإنشاءات المختلفة التخصصات، يعتبر من أهم أعمدة الاقتصاد الفلسطيني، ومن أكبر المؤسسات المشغلة للأيدي العامة.