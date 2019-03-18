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شؤون فلسطينية

بحثاً عن منفذ عملية سلفيت.. الاحتلال يُغلق كفر الديك

بحثاً عن منفذ عملية سلفيت.. الاحتلال يُغلق كفر الديك
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، على إغلاق مداخل قرية كفر الديك غرب سلفيت جنوب نابلس، ومنعت دخولها أو الخروج منها.

ووفق صحيفة (القدس)، فإن جيش الاحتلال، يواصل عمليات التمشيط، واقتحام المنازل في قرى وبلدات سلفيت الليلة الماضية، بحثًا عن منفذ عملية مستوطنة (أريئيل)، فيما انتشر مستوطنون على بعض مداخل البلدات والقرى، وبدؤوا برشق مركبات المواطنين بالحجارة.

وكانت قوات الاحتلال، أغلقت مساء الأحد، البوابة الحديدية المقامة على طريق "وادي الدلب" قرب دير ابزيع وكفر نعمة غرب رام الله.

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