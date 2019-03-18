حكومة نيوزيلندا توافق على تضييق حيازة السلاح

رام الله - دنيا الوطن

قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن: إن الحكومة وافقت على قوانين أكثر صرامة بشأن حمل السلاح، موضحةً أن إعلان الإصلاحات بشأن حمل السلاح، سيتم خلال عشرة أيام.





وأضافت أرديرن، وفق ما أوردت (العربية نت): "أعتزم إطلاع وسائل الإعلام والناس على مزيد من التفاصيل، بشأن تلك القرارات قبل الاجتماع التالي لمجلس الوزراء، يوم الاثنين المقبل".وقالت: "هذا يعني في نهاية المطاف، أنه في غضون عشرة أيام من هذا العمل الإرهابي المروع، سنكون قد أعلنا إصلاحات أعتقد أنها ستجعل مجتمعنا أكثر أمناً".وأضافت: أن تحقيقاً سيبحث في الفترة التي سبقت الهجوم، وما الذي كان يمكن فعله لتجنبه.وتعيش نيوزيلندا، حالة تأهب أمني قصوى منذ الهجوم الإرهابي على المسجدين يوم الجمعة، والذي قُتل فيه 50 شخصاً، وأصيب العشرات.والسبت، مثل الأسترالي برينتون تارنت منفّذ الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا أمام المحكمة، وهو مكبّل اليدين ويرتدي قميصاً أبيض يلبسه المعتقلون، وهو لم يتقدّم بطلب للإفراج عنه بكفالة، وسيظلّ في السجن حتّى مثوله مجدّداً أمام المحكمة في 5 نيسان/ أبريل.