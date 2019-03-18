إيران: صواريخ حزب الله تُغطي جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة





وقال الجعفري، وفق ما أوردت صحيفة (القدس): "لدى الصهاينة حلم باحتلال المنطقة من النيل إلى الفرات، وأرادوا تنفيذ هذا المخطط في الخمسين سنة الماضية".





وأضاف الجعفري: "لم يستطع هذا الكيان المزيف التوسع أكثر، بل إنه محاصر بالكامل من محيطه، كما أنه فقد أيضاً الكثير من الأراضي التي احتلها سابقاً".





رام الله - دنيا الوطنهدد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية الإيرانية، اللواء محمد علي جعفري، إسرائيل، قائلاً: إن صواريخ حزب الله اللبناني، تغطي جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.وتابع: "يمكن القول: إن العدو لم يحقق نجاحاً في المنطقة، وقد فشلت جميع مخططاته التي نفذها".