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تونس تستعد لتسلم صهر "زين العابدين بن علي"

تونس تستعد لتسلم صهر "زين العابدين بن علي"
بلحسن الطرابلسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت تونس، أنها تسعى لتسلم بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، الذي تم اعتقاله في فرنسا، وهو مطلوب في بلاده بتهم احتيال.

وأكد بيان لوزارة العدل، أن مكتب (إنتربول تونس) أرسل إشعاراً إلى الوزارة، يفيد بإلقاء السلطات الفرنسية القبض على بلحسن طرابلسي، الخميس، وفق (فرانس برس).

وقال البيان: إن طرابلسي يواجه 17 مذكرة اعتقال محلية، إضافة إلى 43 مذكرة دولية، فيما لم يصدر تأكيد رسمي لاعتقال طرابلسي في فرنسا، لكن مصدراً قريباً من التحقيق، أفاد أنه اعتقل في جنوب البلاد، في وقت سابق هذا الأسبوع، لعلاقته بممارسات مالية مشبوهة، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

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