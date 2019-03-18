تحمل تهديداً مُبطناً.. أردوغان يوجه رسالةً للاتحاد الأوروبي

رام الله - دنيا الوطن

وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، حملت تهديداً مبطناً فيما يتعلق بوقف مفاوضات انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي.





وقلل أردوغان، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، من أهمية قرار البرلمان الأوروبي، وقف مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن أنقرة لا ترى في القرار بهذا الشأن أهمية.







وانتقد الرئيس التركي "البرلمان الأوروبي الذي يهاجم تركيا استناداً لمزاعم منظمتي بي كا كا (حزب العمال الكردستاني) وغولن الإرهابيتين".





وأضاف: "ثقوا تماماً أنهم لن يترددوا دقيقة واحدة في تسليم هذا البلد إلى التنظيمات الإرهابية، إذا سنحت لهم الفرصة".

وقال أردوغان، أمام تجمع جماهيري مشترك لتحالف الشعب، الذي يضم حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، في ولاية إزمير، قبيل الانتخابات المحلية المرتقبة نهاية آذار/ مارس: "فليتخذ الاتحاد الأوروبي، قراراً بوقف مفاوضات انضمام تركيا إن كان بوسعه، نحن مستعدون وننتظر، لكنهم لا يستطيعون، وقرار البرلمان الأوروبي بهذا الصدد لا نقيم له وزناً".