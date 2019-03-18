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عربي

شاهد: السيسي يُحرج مُذيعًا بالتلفزيون المصري

شاهد: السيسي يُحرج مُذيعًا بالتلفزيون المصري
رام الله - دنيا الوطن
أحرج الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مذيعاً في التلفزيون المصري، خلال حضوره فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي.

وخلال حديث السيسي، عن اضطرار بلاده إلى استيراد بعض المواد من الدول الأوروبية، معطياً مبرراته في ذلك، حاول مدير الندوة، مقدم البرامج في التلفزيون المصري، حساني بشير، مقاطعته، إلا أن السيسي أسكته على الفور.

وقال السيسي: "أكمّل؟"، ليجيب بشير "تفضل يافندم"، ورد السيسي: "معلش.. متتخضّش، أنا أقصد أكمل، عشان أكمّل قبل الفكرة ما تروح مني، فمتزعلش".

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