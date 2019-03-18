دولي

السياسة الإسرائيلية تستعد لـ "اليوم الأسود"

السياسة الإسرائيلية تستعد لـ "اليوم الأسود"
رام الله - دنيا الوطن
يستعد النظام السياسي الإسرائيلي والمنظمات غير الحكومة ليوم "الاثنين الأسود"، والذي من المتوقع أن يفتح أسبوعاً من المناقشات، في مركزه اعتماد قرارات معادية لإسرائيل في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة.

ووفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، تنوي العديد من المنظمات غير الحكومية الاحتجاج داخل القاعة وخارجها، ضد التوجه الأحادي الجانب للمجلس.

ومن بين الذين سيشاركون، رئيس التحرير السابق للمجلة الفرنسية "شارلي إيبدو"، فيليب فال، وأعضاء في البرلمان الأوروبي، والمدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، دوري غولد، والدكتورة عينات ويلف، والعقيد البريطاني، ريتشارد كامب، وشخصيات أخرى.

وفي خطوة غير عادية في عالم الدبلوماسية، سيشارك السفير الأمريكي لدى ألمانيا، ريتشارد غيرنيل، في مظاهرة ستجري في جنيف، اليوم، ضد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وسيقود غيرنيل مظاهرة الاحتجاج، في الوقت الذي سيناقش فيه المجلس مرة أخرى تبني قرارات مناهضة لإسرائيل.

مسيرات العودة

وسيعقد المجلس يومين من المناقشات التي ستتعامل مع إسرائيل فقط، وفي قلب المناقشات، هناك اقتراح بتبني تقرير اللجنة التي فحصت الأحداث التي أطلقتها حماس على حدود قطاع غزة، يوم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

ووفقًا لموجز التقرير، لم يكن هناك أي مبرر لاستخدام الرصاص الحي الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي لإيقاف الآلاف من "مسيرات العودة"، وينبغي تسليم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قائمة بالإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب.

جولد ستون 2

في المجمل العام، سيتم تقديم سبعة تقارير ضد إسرائيل، مع تقرير آخر يعرض النتائج المتعلقة بالشركات والمصالح العاملة خارج الخط الأخضر (في المستوطنات).

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