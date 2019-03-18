شاهد: حملة اعتقالات في الضفة واستمرار البحث عن منفذ عملية (آريئيل)

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جنود الاحتلال في الضفة الغربية-أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت مصادر إسرائيلية: إن قوات الجيش والشاباك وشرطة الحدود والشرطة الإسرائيلية، اعتقلوا خلال الليل ثمانية فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة. 

وأضافت المصادر: أنه في إطار العمليات، قامت قوات الاحتلال بتخطيط منزل من تدعي أنه منفذ العملية، لغرض فحص إمكانية هدمه، كما نفذت عمليات تفتيش وفحص واسعة النطاق عند مداخل القرى ومخارجها.

وخلال الليل أيضاً، أُلقيت قنبلتان أنبوبيتان على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، كانت تعمل في مدينة جنين، ولم تقع إصابات، ولم تُلحق أية أضرار، وفق المصادر.

 

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