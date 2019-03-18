قناة إسرائيلية تكشف مفاجأة عن منفذ هجوم نيوزيلندا

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيليلة الـ (13): إن الإرهابي برينتون تارانت، منفذ الهجوم على المسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية الجمعة الماضي، والذي أسفر عن مقتل 50 مسلماً، وإصابة العشرات، قد زار إسرائيل قبل عامين قادماً من تركيا.







وأوضحت القناة، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن الإرهابي برينتون تارانت منفذ الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا زار إسرائيل قبل عامين، لافتةً إلى أنه وصل إسرائيل في الـ 25 من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2016 حاملاً جوازه الأسترالي، وتم منحه تأشيرة زيارة مدتها 3 شهور في مطار (بن غوريون) الدولي.







وأضافت: "تارانت مكث في إسرائيل 9 أيام، ولم تكن هناك أية معلومات أو شبهات حوله، كما أن الإرهابي تارانت، وصل إلى إسرائيل بعد قضائه عدة أيام في تركيا".



يذكر، أن تارانت الذي نفذ هجوماً على مسجد في نيوزيلندا يوم الجمعة الماضي، نشر فيديو مباشراً لعملية الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأسفر الهجوم الذي وصفته نيوزيلندا رسمياً بـ"الإرهابي" عن مقتل 50 شخصاً، وإصابة عشرات آخرين.ومثل تارانت أمام المحكمة بعد يوم واحد من الهجوم بتهمة القتل، وتداولت وسائل الإعلام رسالة له أشارت لنيته تنفيذ الهجوم، وحملت تهديدات عنصرية ضد المسلمين.