الطقس: أجواء صافية وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 16-9 20-10 20-10 بيت لحم 16-9 20-10 20-10 رام الله والبيرة 15-8 19-9 19-9 طولكرم 20-11 23-11 23-11 نابلس 17-10 21-11 21-11 قلقيلية 20-11 23-11 23-11 جنين 20-10 23-11 23-11 سلفيت 16-9 20-10 20-10 طوباس 20-10 23-11 23-11 روابي 17-10 21-11 21-11 الخليل 15-8 19-10 19-10 غزه 19-12 22-12 22-12 أريحا 25-15 27-16 27-16 خانيونس 19-12 22-12 22-12 الأغوار الشمالية 23-13 25-14 25-14 رفح 20-11 23-11 23-11

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة، تكون الأجواء صافية وباردة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما الثلاثاء، فيكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: