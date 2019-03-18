مفتي سوريا يُهاجم حماس: لا تفعلوا بغزة ما فعلتموه في ليبيا واليمن وسوريا





وأضاف: "وأقول له لا تحتاج إليهم، وإنما هم سيحتاجون إليك يوماً فإن الساعة قريبة التي يأتي فيها من نقلوا سفارتهم للقدس ليرجوك أن تعترف فلسطين بسفارتهم، وستبقى فلسطين تسكن في قلوب أبنائها إبراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف وموسى ومحمد، كل يصلي في مسجده، وستبقى الخليل غير مقسمة، فإن قسموها هم نحن لن نقسمها أبداً".



وأوضح حسون، أن صفقة القرن ستسقط ويسقط ترامب معها، وفلسطين ستبقى وشعب فلسطين سيبقى وسوريا، أقولها لكم رسالة لن نتخلى عن فلسطين ولو جعلوا سوريا سويسرا، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطنوجه مفتي سوريا، أحمد بدر الدين حسون، رسالة شديدة اللهجة، إلى حركة (حماس)، في أعقاب لقائه مسؤولين بمنظمة التحرير.ووفق تلفزيون (فلسطين)، فإن حسون قال خلال لقائه مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير: "بالنسبة للوضع في غزة أقول لحماس إن كان بقي عندهم ذرة إيمان بالله فما فعلتموه بسوريا لا تفعلوه بغزة، وما فعلتموه في مصر وليبيا واليمن لا تفعلوه بغزة".وأضاف حسون: "إذا أردتم دولة قائمة على حزبكم، فالله يشهد أننا لن نرضى بها، وأقول لهم استيقظوا ولا تقدموا الحزب على الله، ولا تقدموا المناصب والمكاسب على رسالة هي رسالة الله للكون".وأشار حسون إلى "أننا ننام ونصحو ومحور حياتنا فلسطين، وأن ارتباطنا بفلسطين ليس ارتباط حدود فقط بل ارتباط عقيدة، ومن يتخلى عن فلسطين يتخلى عن عقيدته".وتابع: "أقول لأخي الرئيس أبو مازن، الذي يقود الموقف الفلسطيني بكل عزم وحزم وأوجه له التحية بقطع علاقاته مع الأمريكان، يوم أعلنوا أنهم يريدون (صفقة القرن) وجاؤوا إلى القدس بسفارتهم".