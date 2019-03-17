اشتباكات بين الجيش العراقي وقوات كردية شمالي البلاد

رام الله - دنيا الوطنأفاد مصدر عسكري لـ RT باندلاع اشتباكات مساء اليوم الأحد بين الجيش العراقي وقوات حماية سنجار التابعة لحزب العمال الكردستاني، داخل منطقة سنجار في محافظة نينوى شمالي العراق.وقال المصدر إن "خلافا نشأ بين الطرفين في مفرق تربكة ومنطقة حصاويك في القضاء"، مبينا أن "الخلاف تطور إلى اشتباك مسلح استمر لدقائق".وأضاف: "لم يعرف حتى الآن ما إذا كانت هناك إصابات بين عناصر طرفي الاشتباك"، مشيرا إلى أن الوضع الآن متوتر في قضاء سنجار، مؤكدا تحرك تعزيزات عسكرية عراقية إلى المنطقة.