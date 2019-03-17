شاهد: اعتداءات للمستوطنين شمال القدس وقرب نابلس

رام الله - دنيا الوطناعتدى مستوطنون، مساء اليوم، على مركبات المواطنين المارة قرب جبع شمال القدس المحتلة.وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين قاموا بإلقاء الحجارة على مركبات المواطنين بحماية شرطة الاحتلال.وصعد المستوطنون، مساء اليوم الأحد، من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم جنوب وغرب نابلس.وتجمع مستوطنون، مساء اليوم، قرب حاجز زعترة جنوب نابلس، وقاموا بإغلاق الطريق أمام مرور مركبات المواطنين.وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، بأن المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة على طريق نابلس قلقيلية، ونابلس طولكرم، ما أدى لإلحاق أضرار بعدد منها.وأضاف دغلس أن مستوطنين هاجموا منزلا في بلدة حوارة وحطموا نوافذه، دون أن يبلغ عن إصابات.