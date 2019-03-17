الخطوط الجوية الإثيوبية تقترح على ذوي ضحايا الكارثة أكياس تراب بدلا من رفاتهم

رام الله - دنيا الوطنعرضت الخطوط الجوية الإثيوبية على ذوي ضحايا طائرة بوينغ 737 MAX المنكوبة، أكياسا مليئة بالتراب من موقع حطام الطائرة لدفنها بدلا من رفات الضحايا.وذكرت وكالة "رويترز" أن الأكياس مملوءة بتراب من مكان الكارثة ويزن أحدها كيلوغراما، موضحة أنها ستكون متوفرة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الأحد، حيث تقام مراسيم العزاء للضحايا.وقال أحد أقارب الضحايا: "تسلمنا أكياس التراب، بعد تعذر العثور على رفات الضحايا وتسليمها لأقاربهم"، مضيفا: "لن نرتاح حتى نستلم جثامين أحبائنا أو حتى أجزاء منها".وأبلغت الشركة ذوي الضحايا بأن جمع وتحديد رفاتهم قد يستغرقا نصف سنة.وقالت وزيرة النقل الإثيوبية، داغماويت موغيس، أمس السبت، إن التحقيق لمعرفة سبب تحطم الطائرة يتطلب "تحليلا دقيقا ووقتا طويلا للتوصل إلى نتائج مؤكدة".وبغية التعجيل بهذه العملية عرض على أقارب الضحايا تقديم عينات من الحمض النووي "دي إن أي" الخاص بهم، في أديس أبابا أو في أي فرع لمكتب شركة الخطوط الجوية الإثيوبية في الخارج.وكان على متن الطائرة التي تحطمت الأحد الماضي بعد 6 دقائق على إقلاعها من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، 139 راكبا من 35 دولة، ولقي الجميع مصرعهم.ويتوقع إصدار شهادات وفاة للضحايا خلال أسبوعين.وعقب الحادث أوقفت شركات طيران من 45 استخدام الطائرات من طرازي بوينغ 737 ماكس 8 و9.