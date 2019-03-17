شؤون فلسطينية

الديمقراطية تشدد على ضرورة إطلاق سراح الموقوفين ووقف المطاردة

الديمقراطية تشدد على ضرورة إطلاق سراح الموقوفين ووقف المطاردة
رام الله - دنيا الوطن
جددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وقوفها في قلب الحراك الشعبي في قطاع غزة ضد الغلاء والجوع وفرض الضرائب وارتفاع الأسعار، وانتشار البطالة، والتلاعب بالأسواق، والمواد الغذائية على حساب قوت الشعب ولقمة عيشه، وحقه في الكرامة الوطنية والعيش الكريم.

كما جددت الجبهة إدانتها لأعمال القمع ومطاردة نشطاء الحراك وتوقيفهم، دون أي مبرر ودون أي وجه حق، وبشكل مخالف للقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية وباقي القوانين، خاصة شرعة حقوق الإنسان، التي تمنح المواطن حقه في التعبير عن جوعه وألمه، وجوع أطفاله، خاصة في ظل أوضاع إقتصادية لا تنكر حركة حماس في القطاع حقائقها، ونتائجها، كما تؤكدها تقارير المؤسسات الدولية المحايدة.

ودعت الجبهة إلى وقف كل أشكال القمع، وإطلاق سراح الموقوفين، والإعتذار العلني منهم، بعد أن أُهينت كرامتهم الوطنية والإنسانية، كما حركة حماس، في القطاع، بدلاً من قمع الجائعين والعاطلين عن العمل، إلى إتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف التلاعب بقوت الشعب ووقف الضرائب الجائرة وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة تنظيم السوق التجارية الإستهلاكية، بما ينسجم مع واقع الحصار الذي يتعرض له القطاع، وبما يخدم مصالح الفئات الأوسع من أبناء القطاع المحاصر.

ودعت القيادة الرسمية التي بيدها زمام القرار إلى تحمل مسؤولياتها هي الأخرى، ورفع الاجراءات عن أبناء القطاع، بما في ذلك إحترام حق المواطن في الحصول على مرتبه الشهري كاملاً دون أي نقصان.

وختمت الجبهة مؤكدة أن ما يعانيه القطاع حالياً هو من النتائج المدمرة للإنقسام بين فتح وحماس، داعية الطرفين إلى تحمل مسؤولياتهما الوطنية والسياسية والأخلاقية، للعودة إلى التفاهمات الوطنية المصادق عليها من قبل فصائل العمل الوطني، في أكثر من محطة آخرها محطة 22/11/2017 في القاهرة لإنهاء الإنقسام، وإعادة توحيد المؤسسة الوطنية إدارياً ومالياً وسياسياً، ورفع العبء الثقيل عن كاهل القضية الوطنية، ورسم خطة الخلاص لقطاع غزة، في ظل حصار دام أكثر مما يجب.

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