الرئيس يستقبل رئيس جمعية الأخوة والصداقة الجزائرية – الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس جمعية الأخوة والصداقة الجزائرية – الفلسطينية، المهندس أسعد قادري.وأطلع قادري، على جهود الجمعية في تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والجزائري.وقدم رئيس جمعية الصداقة، له طابعا بريديا أصدرته الجزائر في الذكرى الثلاثين لإعلان دولة فلسطين في عام 1988.وأكد الرئيس أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين فلسطين والجزائر، مشيدا بما قامت به الجزائر من دعم القضية الفلسطينية على الدوام.