مستوطنون يصيبون 3 موظفين بشركة الكهرباء غرب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة من موظفي شركة توزيع كهرباء الشمال، مساء اليوم الأحد، بجروح مختلفة جراء اعتداء المستوطنين على مركبتهم شمال غرب نابلس.وأفادت الشركة في بيان لها أن ثلاثة من موظفيها أصيبوا بعد اعتداء المستوطنين على مركبة تابعة للشركة بالقرب من مستوطنة "شافي شمرون" ورشقها بالحجارة والزجاجات الفارغة، خلال تأدية عملهم في منطقة نادي المدينة.وأوضحت أن إصابة الموظفين الثلاثة وصفت بالمتوسطة، فيما تحطمت سيارة الشركة.والمصابون هم: نشأت دويكات، وسامر أبو الحيات، ورائد الثلث، وقد نقلوا جميعا إلى المستشفى العربي التخصصي لتلقي العلاج.