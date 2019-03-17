بولتون يحدد العائق أمام التطبيع مع روسيا

حمل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الخصوم السياسيين للرئيس دونالد ترامب مسؤولية عرقلة تطبيع العلاقات مع روسيا.





وقال بولتون في حديث لإذاعة AM 970 اليوم الأحد: "أعتقد أنه من الصعب إحراز تقدم في العلاقات مع روسيا في وقت يستغل فيه الخصوم السياسيون كل ما يحدث من أجل إبراز ما يدعون أنها دلائل على وجود تواطؤ مع روسيا".





وصرح الرئيس بأن إفادات محاميه السابق، مايكل كوهين، في الكونغرس أثبتت مجددا انعدام أي تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا.





وعبر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، خلال قمة هلسنكي التي عقدت في يوليو 2018، عن سعيهما إلى تحسين العلاقات المتدهورة بين البلدين واستعادة الثقة بينهما.

رام الله - دنيا الوطن