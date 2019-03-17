شؤون فلسطينية

هاشم الشوا: شرحنا لرجال الأعمال والمستثمرين بالكويت الآفاق الواعدة للاقتصاد الفلسطيني

هاشم الشوا: شرحنا لرجال الأعمال والمستثمرين بالكويت الآفاق الواعدة للاقتصاد الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
اختتم بنك فلسطين زيارة عمل إلى دولة الكويت الأسبوع الماضي، حملت في طياتها العديد من الملفات وشملت العديد من اللقاءات تعزيزاً للعلاقات الاستثمارية بين فلسطين ودولة الكويت ما بين الشركات الكويتية والفلسطينية وخاصة مجموعة شركات بنك فلسطين. 

وترأس السيد هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين الوفد وعضوية محمود الشوا مدير الإدارة المالية وكامل الحسيني مدير إدارة العلاقات الدولية وعلاقات المساهمين. 

وتأتي الزيارة في سياق توطيد العلاقات الثنائية الاقتصادية ما بين فلسطين ودولة الكويت وشرح الآفاق الواعدة للاقتصاد الفلسطيني أمام رجال الأعمال والمستثمرين في الكويت.

وتضمنت الزيارة العديد من اللقاءات وكان أبرزها لقاء مع سعادة السيد عبد اللطيف الحمد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث وجه السيد هاشم الشوا رسالة شكر وامتنان لسعادة السيد عبد اللطيف الحمد لدعم الصندوق العربي المستمر للتنمية والانماء الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين، حيث كانت اخر أوجه هذا الدعم هو الشراكة ما بين الصندوق العربي وعدد من المانحين برعاية بنك فلسطين في تمويل أول عيادة متنقلة للكشف المكبر عن سرطان الثدي عند النساء والتي تخدم بشكل خاص المناطق النائية والمهمشة في فلسطين. 

وتناول اللقاء أفكاراً إضافية تتعلق بإمكانية دعم الصندوق لتمويل مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، عبر إنشاء صندوق متخصص يقدم قروضاً ميسرة لهذه الفئة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تعتبر ركيزة للاقتصاد الفلسطيني خاصة في ظل الركود الاقتصادي الذي تعيشه الان الأراضي الفلسطينية. 

وتم أيضاً مناقشة توجهات الصندوق العربي في مجال التكنولوجيا الرقمية والاقتصاد المعرفي عبر تعزيز التعاون مع البنك وشركاته في مجال التكنولوجيا. 

وشملت اللقاءات عدد من كبار رجال الأعمال والتجار الكويتيين ومنهم: السيد قيس الغانم رئيس مجلس إدارة شركة المهلب الكويتية العقارية، والسادة راشد عبد العزيز الراشد رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت ونائبه السيد مشعل الراشد والسيد يعقوب الجوعان مالك مجموعة الجوعان والسيد فهد الجوعان  عضو غرفة التجارة والصناعة بالكويت. 

وجرى خلال اللقاءات مع رجال الأعمال من دولة الكويت عرض الفرص الإستثمارية في أسهم بنك فلسطين، كون العائد على أرباح السهم يعتبر من الأعلى مقارنة مع البنوك الخليجية والإقليمية. 

وأكد رجال الأعمال من حملة الأسهم في بنك فلسطين على تمسكهم بإستثمارهم في أسهم البنك ورضاهم عن أداء البنك بالمقارنة مع استثماراتهم الخارجية الأخرى وقناعتهم بفرص النمو، خاصة بعد سماعهم للآفاق والخطط المستقبلية للبنك والمجموعة من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد هاشم الشوا.

وعبر السيد هاشم الشوا عن إعتزازه بالعلاقة الوطيدة التي تربط دولة الكويت بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ودعم دولة الكويت الاقتصادي للتنمية في فلسطين، وشدد على ضرورة ترجمة هذه العلاقات الاخوية عبر تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية. 

وشكر الشوا المساهمين الحاليين من الكويت على استثمارهم في أسهم البنك وعلى ثقتهم وحثهم على الاستمرار بالاستثمار في البنك.

وكان الوفد قد اجتمع على هامش لقاء عمل نظمه الدكتور نبيل القدومي رئيس مجلس إدارة شركة سيبتكو العالمية البترولية مع عدد آخر من رجال الأعمال الفلسطينين المقيمين في الكويت ورجال أعمال ومسؤولين كويتيين، وجرى الحديث عن تعزيز علاقات بنك فلسطين كونه المؤسسة المالية الأكبر في فلسطين مع المؤسسات المالية السيادية في الكويت للتعرف على أداء البنك والإطلاع على آفاق الاستثمار في فلسطين عبر الدور الأساسي الذي يلعبه بنك فلسطين في آفاق تنمية المشاريع الاقتصادية في مختلف المجالات داخل الأراضي الفلسطينية.

وكان الوفد قد اجتمع أيضاً مع السيد طارق السلطان الرئيس التنفيذي لمجموعة اجيليتي, الشركة المتخصصة في المجالات اللوجستية.

وتم الاشارة إلى أهمية أن تنظر شركة اجيليتي إلى العمل والاستثمار في السوق الفلسطيني لحاجة فلسطين إلى خبرات هكذا شركة كويتية عملاقة ودولية لديها باع طويل في مجال عمليات الشحن والتخزين ونقل البضائع. 

كما أوضح الشوا أن بنك فلسطين شريك في تنمية مدينة أريحا الزراعية والصناعية التي باتت منطقة تطوير هامة للتصدير إلى الخارج وتحتاج إلى الاستفادة من خبرات شركة اجيليتي.

وإختتم الوفد الزيارة بلقاء مع سعادة سفير دولة فلسطين في الكويت سعادة السيد رامي طهبوب، وجرى التشديد على أهمية دور دولة الكويت في دعم القضية الفلسطينية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وإسناد الاقتصاد الفلسطيني وإعطاء دور أكبر للشركات الكويتية للانخراط في الدورة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية في مجالات عديدة، وتم التوافق على تكثيف الزيارات والتواصل والمتابعة لزيارة وفد بنك فلسطين إلى دولة الكويت.

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