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من هي الدول الـ12 التي اعتبرتها السعودية ذات خطاب عنصري

من هي الدول الـ12 التي اعتبرتها السعودية ذات خطاب عنصري
رام الله - دنيا الوطن
أعربت السعودية عن قلقها من بعض الخطابات التي وصفتها بـ "العنصرية" في 12 دولة غربية، عقب المجزرة التي استهدفت مسجدين في نيوزيلندا وأودت بحياة 50 شخصا على الأقل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس قسم حقوق الإنسان، في البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، فهد المطيري، في حلقة نقاشية بمجلس حقوق الإنسان، الجمعة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وفي بداية الكلمة، أعرب المطيري عن أحر التعازي لضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مسجدي مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا.

وحذر من الخطابات العنصرية المعادية للثقافات الأخرى على المستوى الوطني، ودعا بعض الحكومات إلى اعتماد خطابات وسياسات متوازنة، تسهم بدمج المسلمين في هذه الدول داخل مجتمعاتها.

وأعرب باسم المملكة عن "القلق من بعض الخطابات والسياسات العنصرية في بعض الدول، من بينها أستراليا، وآيسلاندا، ونيوزيلندا، وكندا، وهولندا، وبلجيكا، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، والنرويج، والدنمارك، والسويد".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الدول الـ 12 بشأن تلك الاتهامات.

والجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"، في اعتداء دامٍ خلف 50 قتيلا.

وقررت محكمة نيوزيلندية حبس الإرهابي الأسترالي، برينتون هاريسون تارانت، حتى 5 أبريل/ نيسان المقبل، على خلفية التحقيقات في المجزرة التي اقترفها.

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