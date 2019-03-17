شؤون فلسطينية

القناة 13: المحادثات مع حماس بوساطة مصر ترتكز على ثلاثة مجالات.. فما هي؟

القناة 13: المحادثات مع حماس بوساطة مصر ترتكز على ثلاثة مجالات.. فما هي؟
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أنه تم إطلاع وزراء (كابينت) اليوم الأحد، على استئناف المحادثات مع حركة حماس عبر الوسطاء، لافتة إلى أن نفتالي بينت وزير التعليم الاسرائيلي، أخبر نتنياهو والوزراء الآخرين خلال الاجتماع، أن ذلك استسلام لما وصفه "بالإرهاب".

وبحسب القناة ذاتها، فإن وزيرين شاركا في الاجتماع، قالا: إن نتنياهو ورؤساء مؤسسة الجيش، أطلعوا (كابينت)، بعد الهجوم الصاروخي على تل أبيب، ورد الجيش الإسرائيلي، بأن إسرائيل ستعود إلى المحادثات مع حركة حماس عبر الوسطاء؛ من أجل منع التصعيد قبل الانتخابات.

ونقلت القناة عن وزراء في (كابينت)، قولهم: "إن المحادثات مع حماس بوساطة مصر، تشمل ثلاثة مجالات، الأول: زيادة مساحة الصيد في غزة، والثاني: القيود الإسرائيلية على تصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة، والثالث: زيادة مبلغ المنحة القطرية للأسر المحتاجة في غزة".

وأشارت القناة إلى أن الوزيرين بينت وشاكيد، عارضا تجديد الاتصالات مع حماس عبر الوسطاء، حيث أكد بينت خلال الاجتماع، أنه سيكون من الخطأ العودة إلى سلسلة المحادثات؛ لأن حماس قالت كلمتها في الجولة الأخيرة، وسينظر الآن إلى تجديد المحادثات على أنها استسلام.

وبحسب القناة، فقد أبدى الوزيران زئيف إلكين وجلعاد إردان تحفظات على الأمر، ولم يطرح نتنياهو مسألة تجديد محادثات التهدئة للتصويت، ولم يطلب أي من الوزراء التصويت، كما أكد نتنياهو أن المحادثات ستتم فقط إذا استمر الهدوء.

أخبار ذات صلة

هاشم الشوا: شرحنا لرجال الأعمال والمستثمرين بالكويت الآفاق الواعدة للاقتصاد الفلسطيني

هاشم الشوا: شرحنا لرجال الأعمال والمستثمرين بالكويت الآفاق الواعدة للاقتصاد الفلسطيني

سلامة: الموازنات التي تنشرها حماس وهمية ولا توضح حقيقة الأرقام الخاصة بالجباية

سلامة: الموازنات التي تنشرها حماس وهمية ولا توضح حقيقة الأرقام الخاصة بالجباية

الإفراج عن الزملاء الصحفيين الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية بغزة

الإفراج عن الزملاء الصحفيين الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية بغزة

شاهد: الاحتلال ينشر فيديو كامل لعملتي إطلاق النار والطعن بسلفيت

شاهد: الاحتلال ينشر فيديو كامل لعملتي إطلاق النار والطعن بسلفيت

مفتي فلسطين يدعو حماس للاحتكام لشرع الله وعدم الاعتداء على النساء والأطفال

مفتي فلسطين يدعو حماس للاحتكام لشرع الله وعدم الاعتداء على النساء والأطفال

الحسيني: قرار الاحتلال إغلاق باب الرحمة باطل ومرفوض ولا قيمة له

الحسيني: قرار الاحتلال إغلاق باب الرحمة باطل ومرفوض ولا قيمة له

البطش: عملية سلفيت تُعيد التوازن للمشهد الوطني وبالمقاومة نستعيد فلسطين

البطش: عملية سلفيت تُعيد التوازن للمشهد الوطني وبالمقاومة نستعيد فلسطين

البردويل: المقاومة الفلسطينية لن تتراجع أو تنهزم أمام بعض المحاولات البائسة

البردويل: المقاومة الفلسطينية لن تتراجع أو تنهزم أمام بعض المحاولات البائسة

التعليقات

الدنيا حكايات

حرب الداعية الإسلامي الكيالي

حرب الداعية الإسلامي الكيالي

شؤون فلسطينية

هاشم الشوا: شرحنا لرجال الأعمال والمستثمرين بالكويت الآفاق الواعدة للاقتصاد الفلسطيني

هاشم الشوا: شرحنا لرجال الأعمال والمستثمرين بالكويت الآفاق الواعدة للاقتصاد الفلسطيني

سلامة: الموازنات التي تنشرها حماس وهمية ولا توضح حقيقة الأرقام الخاصة بالجباية

سلامة: الموازنات التي تنشرها حماس وهمية ولا توضح حقيقة الأرقام الخاصة بالجباية

الحسيني: قرار الاحتلال إغلاق باب الرحمة باطل ومرفوض ولا قيمة له

الحسيني: قرار الاحتلال إغلاق باب الرحمة باطل ومرفوض ولا قيمة له

مستوطنون يُهاجمون مركبات المواطنين جنوب وغرب نابلس

مستوطنون يُهاجمون مركبات المواطنين جنوب وغرب نابلس

الاحتلال يقضي بالحبس المنزلي والغرامة على شابين وأمين سر فتح بالقدس

الاحتلال يقضي بالحبس المنزلي والغرامة على شابين وأمين سر فتح بالقدس

وفاة طفل غرقاً في بركة مياه زراعية بأريحا

وفاة طفل غرقاً في بركة مياه زراعية بأريحا

الاحتلال يكشف هوية أحد قتلاه في عملية سلفيت

الاحتلال يكشف هوية أحد قتلاه في عملية سلفيت

الرئاسة: قرار المحكمة الإسرائيلية بشأن باب الرحمة باطل وغير شرعي

الرئاسة: قرار المحكمة الإسرائيلية بشأن باب الرحمة باطل وغير شرعي

منوعات

صواريخ غزة تُخيف كيم كارداشيان.. شاهد ماذا فعلت؟

صواريخ غزة تُخيف كيم كارداشيان.. شاهد ماذا فعلت؟

وفاة الممثل جلال عيسى عن عمر يناهز 82 عامًا

وفاة الممثل جلال عيسى عن عمر يناهز 82 عامًا

أحمد حلمي يحضن متسابق مغربي بعد جوابه عن سبب ارتدائه تيشرت غريب

أحمد حلمي يحضن متسابق مغربي بعد جوابه عن سبب ارتدائه تيشرت غريب

زوج جويل ماردينيان يحدث ضجة بوسامته

زوج جويل ماردينيان يحدث ضجة بوسامته

ريكي مارتن يهاجم الإعلام الغربي بسبب حادث مسجدي نيوزيلاندا

ريكي مارتن يهاجم الإعلام الغربي بسبب حادث مسجدي نيوزيلاندا

محمد حماقي يحيي أول حفل غنائي على كرسي متحرك عقب العملية الجراحية

محمد حماقي يحيي أول حفل غنائي على كرسي متحرك عقب العملية الجراحية

بعد أن طلبت الدعاء لها لأنها &#34;تموت&#34;.. تفاصيل الحالة الصحية لفيفي عبده

بعد أن طلبت الدعاء لها لأنها "تموت".. تفاصيل الحالة الصحية لفيفي عبده

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها وجسدها الممشوق بحركة صعبة في &#34;الجيم&#34;

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها وجسدها الممشوق بحركة صعبة في "الجيم"

فجر السعيد تُغازل إسرائيل مرة أخرى بالسخرية من &#34;حماس&#34;.. وتل أبيب ترد

فجر السعيد تُغازل إسرائيل مرة أخرى بالسخرية من "حماس".. وتل أبيب ترد

دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. وغياب عمرو دياب يثير التساؤلات

دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. وغياب عمرو دياب يثير التساؤلات

عربي

حكم قضائي يحرم &#34;المتظاهرين&#34; في الكويت من الترشح للانتخابات

حكم قضائي يحرم "المتظاهرين" في الكويت من الترشح للانتخابات

من هي الدول الـ12 التي اعتبرتها السعودية ذات خطاب عنصري

من هي الدول الـ12 التي اعتبرتها السعودية ذات خطاب عنصري

انطلاق مشاورات الحكومة بالجزائر وسط مقاطعة واحتجاجات

انطلاق مشاورات الحكومة بالجزائر وسط مقاطعة واحتجاجات

احتجاجات شعبية في الخرطوم تجدد مطالبتها بتنحي البشير

احتجاجات شعبية في الخرطوم تجدد مطالبتها بتنحي البشير