القناة 13: المحادثات مع حماس بوساطة مصر ترتكز على ثلاثة مجالات.. فما هي؟

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أنه تم إطلاع وزراء (كابينت) اليوم الأحد، على استئناف المحادثات مع حركة حماس عبر الوسطاء، لافتة إلى أن نفتالي بينت وزير التعليم الاسرائيلي، أخبر نتنياهو والوزراء الآخرين خلال الاجتماع، أن ذلك استسلام لما وصفه "بالإرهاب".





وبحسب القناة ذاتها، فإن وزيرين شاركا في الاجتماع، قالا: إن نتنياهو ورؤساء مؤسسة الجيش، أطلعوا (كابينت)، بعد الهجوم الصاروخي على تل أبيب، ورد الجيش الإسرائيلي، بأن إسرائيل ستعود إلى المحادثات مع حركة حماس عبر الوسطاء؛ من أجل منع التصعيد قبل الانتخابات.





ونقلت القناة عن وزراء في (كابينت)، قولهم: "إن المحادثات مع حماس بوساطة مصر، تشمل ثلاثة مجالات، الأول: زيادة مساحة الصيد في غزة، والثاني: القيود الإسرائيلية على تصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة، والثالث: زيادة مبلغ المنحة القطرية للأسر المحتاجة في غزة".





وأشارت القناة إلى أن الوزيرين بينت وشاكيد، عارضا تجديد الاتصالات مع حماس عبر الوسطاء، حيث أكد بينت خلال الاجتماع، أنه سيكون من الخطأ العودة إلى سلسلة المحادثات؛ لأن حماس قالت كلمتها في الجولة الأخيرة، وسينظر الآن إلى تجديد المحادثات على أنها استسلام.





وبحسب القناة، فقد أبدى الوزيران زئيف إلكين وجلعاد إردان تحفظات على الأمر، ولم يطرح نتنياهو مسألة تجديد محادثات التهدئة للتصويت، ولم يطلب أي من الوزراء التصويت، كما أكد نتنياهو أن المحادثات ستتم فقط إذا استمر الهدوء.

رام الله - دنيا الوطن