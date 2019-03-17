انطلاق مشاورات الحكومة بالجزائر وسط مقاطعة واحتجاجات

رام الله - دنيا الوطناطلقت في العاصمة الجزائرية، اليوم الأحد، مشاورات حكومية رسمية لتشكيل حكومة جديدة، وسط مقاطعة من عدد من التجمعات والنقابات المستقلة، واستمرار الاحتجاجات الرافضة للتمديد للرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، وخارطة الطريق التي أعلن عنها.وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ونائبه وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أطلقوا مشاورات لتشكيل حكومة جديدة تضم كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي، على ضوء توجهات بوتفليقة.ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي رفيع أن الحكومة الجديدة ستضم "كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي، وستعكس بشكل معتبر الخصوصيات الديمغرافية للمجتمع الجزائري".وشهدت العاصمة الجزائرية، اليوم، إضراباً واحتجاجات لعدد من القضاة وشركات الغاز، رفضاً لقرارات بوتفليقة الأخيرة، وتمديد فترة رئاسته الحالية.