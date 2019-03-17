الإفراج عن الزملاء الصحفيين الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية بغزة

خاص دنيا الوطنأفرجت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، عن سبعة صحفيين، وذلك بعد وساطات من فصائل المقاومة الفلسطينية.وعلمت "دنيا الوطن"، أن الصحفيين المفرج عنهم هم: أسامة الكحلوت، وأحمد الشنباري، وماجد قديح، وإيهاب فسفوس، وسعيد الكيلاني، وأحمد سهمود، وجمعة دلول.