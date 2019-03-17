شاهد: الاحتلال ينشر فيديو كامل لعملتي إطلاق النار والطعن بسلفيت

رام الله - دنيا الوطننشر إعلام الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، فيديو كامل، يوضح، لحظة تنفيذ الشاب الفلسطيني عمليتي الطعن وإطلاق النار على جنود الاحتلال، قرب مستوطنة (أريئيل) في مدينة سلفيت.وقد أسفرت عملتا الطعن وإطلاق النار، عن مقتل جندييْن إسرائيلييْن وإصابة آخرين.