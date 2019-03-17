مفتي فلسطين يدعو حماس للاحتكام لشرع الله وعدم الاعتداء على النساء والأطفال

رام الله - دنيا الوطنقال مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين: إن الاعتداء على الأطفال والنساء والآمنين، محرم شرعاً.وأضاف حسين في حديث لتلفزيون فلسطين، مساء اليوم الأحد، إن الاعتداء على المواطنين مرفوض بشكل تام، ولا يمكن أن يندرج في باب المباح شرعاً لأي كان، داعياً حماس إلى الاحتكام إلى شرع الله، وعدم الاعتداء على النساء والأطفال والمواطنين الآمنين في بيوتهم.وشدد على أن الاعتداء على الناس، يشوه صورة الإسلام، وعدوان على النفس الآمنة، ولا يجوز ترويع الآمنين، خاصة الأطفال والنساء، ولا يجوز انتهاك حرمات البيوت، وهذه أمور مرفوضة، ولا يوجد لها أي مبررات، ويجب الكف عن هذه الأعمال.ودعا المفتي محمد حسين، حماس إلى الالتزام بالتعليمات، وبالشرف الفلسطيني، مؤكداً أنه لا يجوز لأي كان أن يفتي بالدم الفلسطيني أو دم المسلم، والأحاديث الشريفة، وكتاب الله وسنة رسوله، تمنع إصدار الفتاوى حسب أهواء الناس.