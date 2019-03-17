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احتجاجات شعبية في الخرطوم تجدد مطالبتها بتنحي البشير

احتجاجات شعبية في الخرطوم تجدد مطالبتها بتنحي البشير
رام الله - دنيا الوطن
 نظمت تظاهرات دعم للعاطلين عن العمل الاحد في الخرطوم، عاصمة السودان، الذي يواجه ازمة اقتصادية اثارت حركة احتجاجية ضد الرئيس عمر البشير منذ نحو ثلاثة أشهر.

والتظاهرات التي تسبب بها قرار الحكومة رفع سعر الخبز ثلاث مرات منذ 19 كانون الأول/ديسمبر، شبه يومية.

ويتهم المتظاهرون رئيس الدولة بسوء الإدارة الاقتصادية ويطالبون باستقالته، فيما يحكم البلاد بقوة منذ انقلاب 1989.

وذكر شهود أن متظاهرين نظموا احتجاجات الأحد في الخرطوم وفي مدينة أم درمان المجاورة.

وقالت المصادر نفسها إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع، محاولة تفريق التجمعات.

وكان المنظمون قد دعوا إلى التظاهرات لدعم "العاطلين عن العمل" في البلاد.

وكتب أحد المشاركين في تظاهرة الخرطوم على قميصه، كما ذكر أحد الشهود، "أنا عاطل عن العمل، ووظيفتي الحالية هي الإطاحة بالنظام".

وارتفع معدل البطالة في السودان في السنوات الأخيرة وبلغ في الوقت الراهن نحو 20%، كما يقول صندوق النقد الدولي.

وأمرت قوات الأمن التجار في احدى أسواق أم درمان بإغلاق المتاجر، لدى بدء التظاهرات، كما قال شهود.

كذلك نظمت عائلات متظاهرين مسجونين اعتصاما منفصلا أمام مقر قيادة الجهاز الوطني للاستخبارات والأمن الوطني، المتهم بقمع التظاهرات.

واعتقل هذا الجهاز مئات المتظاهرين وقادة المعارضة والنشطاء والصحافيين منذ كانون الأول/ديسمبر، كما تقول منظمات غير حكومية.

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